Dorival pede paz no Corinthians em meio à eleição presidencial

Em meio a um ambiente político turbulento, o técnico Dorival Júnior fez um apelo por estabilidade no Corinthians. Às vésperas da eleição indireta que definirá o novo presidente do clube nesta segunda-feira, o treinador ressaltou a importância de blindar o elenco diante da instabilidade nos bastidores.

” No nosso trabalho, a partir do instante que percebemos que estava interferindo no dia a dia do CT, nós, com o Fabinho, procuramos neutralizar todas as situações possíveis. Que aconteça o melhor para o Corinthians, isso que é importante. Teremos três candidatos, que se defina aquilo que é melhor e que o Corinthians, acima de tudo, tenha paz. Tenha paz para a gente trabalhar sem problema”, afirmou Dorival, em entrevista coletiva.

Dorival também deixou claro que está preparado para qualquer cenário. Inclusive uma eventual troca no comando técnico, caso o novo presidente não esteja satisfeito com o seu trabalho.

“Eu dou o meu melhor, eu acredito muito no meu trabalho. É natural que a avaliação aconteça de cada um, da forma como eles estejam vendo. Nós estamos lá dentro fazendo o nosso melhor pelo Corinthians. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém jamais”, completou.

Corinthians define novo presidente nesta segunda

Após o impeachment de Augusto Melo, confirmado, os 299 conselheiros trienais e vitalícios irão escolher quem será o mandatário do clube até o fim de 2026. Estão na disputa Osmar Stabile, atual presidente interino, Roque Citadini, conselheiro vitalício e ex-dirigente, e André Castro, gestor de investimentos e conselheiro em segundo mandato.

“Estou me doando bastante para que a gente possa recuperar toda essa condição. Eu acredito que alguma coisa boa esteja acontecendo, porque resultados não acontecem do dia para a noite. Eu acredito muito no processo. O respeito acima de tudo dessa condição, que, para mim, faz com que equipes amadureçam e criem consistência ao longo de uma temporada” , finalizou o técnico.

