Vasco está entre os piores times do Brasileirão pós-Mundial

Mesmo com classificação às quartas de final para Copa do Brasil e goleada histórica sobre o Santos, o Vasco não consegue reencontrar o caminho de paz. No último domingo (24), o Cruz-Maltino fez uma partida bem aquém da esperada e perdeu para o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, aliás, está entre as piores de rendimento após a realização do Mundial de Clubes.

Após a parada para o Mundial de Clubes, o Atlético-MG tem o pior aproveitamento de pontos disputados. Fez sete partidas, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, com aproveitamento de 19%. Na sequência, Fortaleza (20,8%), Vasco (25%) e Bragantino (25,9%). O levantamento é do “Gato Mestre”, do ‘ge’.

Em oito jogos, o Vasco faturou seis pontos, com uma vitória, três empates e quatro derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cruz-Maltino está na 19ª colocação, com 19 pontos no momento. No entanto, caso o Vitória empate com o Flamengo, no Maracanã, pode deixar o clube carioca na zona de rebaixamento.

Contando com Brasileirão e Copa do Brasil, o aproveitamento do Vasco, afinal, também não é nada positivo. Em 12 jogos, foram apenas duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o que corresponde um aproveitamento de 30.6% de aproveitamento. Foram 17 gols pró e 19 sofridos.

Vasco no período pós-Copa do Mundo de Clubes: ?? 12 jogos

???? 2V – 5E – 5D

???? 30.6% aproveitamento

?? 17 gols

???? 19 gols sofridos

???? 28 grandes chances

???? 32 grandes chances cedidas

???? 15.9 finalizações /j

?? 14.5 finalizações sofridas /j

? 60.4% posse de bola Opiniões? ???????? pic.twitter.com/eNuHKwYk82 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 25, 2025

Torcida irritada

Com as más atuações, o técnico Fernando Diniz recebeu vaias após derrota para o Corithians dentro de casa. O treinador, aliás, deu razão ao torcedor.

“O torcedor está certo de tudo. De vaiar, me xingar, extravasar. Do mesmo jeito que esteve certo de extravasar positivamente contra o Santos. O time quer o que? Jogar assim e ser aplaudido? Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Perdeu de 2 a 0. O time lutou, se entregou, tentou daqui, de lá. Hoje o time foi digno de vaia. O que fazer? |Trabalhar muito e voltar a fazer o que a gente estava fazendo, marcar bem e produzir chance de gol. Jogar de forma coesa, estar próximo, não só fisicamente, mas também em termos de pensamento e conexão. Para a gente poder fazer as coisas que vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer”, disse o treinador.

Agora, a outra missão do Cruz-Maltino é diante do Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fernando Diniz, portanto, tenta reencontrar o caminho das vitórias e equilíbrio em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.