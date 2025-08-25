Ação de R$ 2,3 milhões ligada ao imóvel vendido a Paolo Guerrero pode ser extinta

O ator Bruno Gagliasso está perto de encerrar uma disputa judicial que se arrasta desde a venda de sua mansão no Rio de Janeiro ao atacante Paolo Guerrero, em 2024. Isso porque após alegar intermédio na negociação à Justiça, o corretor Marco Antônio Pinheiro Loureiro acabou excluído da formalização final. O profissional pede uma comissão relativa a 10% da transação total de R$ 23 milhões, ou seja, R$ 2,3 milhões.

A Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de gratuidade processual feito pelo corretor por falta de comprovação de sua hipossuficiência. A desembargadora Fernanda Xavier, que já o havia negado em primeira instância, voltou a exigir extratos e imposto de renda que ratifiquem a impossibilidade de pagamento de custas por parte de Marco Antonio.

Caso não apresente novamente as provas exigidas, a ação poderá ser extinta nas próximas semanas. O ganho da causa seria, portanto, de Gagliasso. O ator solicitou impugnação do pedido de gratuidade após duvidar das condições financeiras precárias alegadas pelo autor em sua solicitação, visto que há registros do corretor em carros importados.

Defesa do corretor

Marco Antonio sustenta que participou das tratativas por oito meses e atuou como responsável por apresentar a mansão ao jogador. Desse modo, alega defender seus direitos por gratuidade processual em busca da comissão de 10%.

“Vamos ver se a Justiça de fato volta a existir nesse país baseada em cima da verdade dos fatos… Sem ser tirada do real contexto. Sigo firme e resiliente na busca pelos meus direitos e resultados frutos de um business limpo, objetivo e honesto”.

Mansão comprada por Guerrero

Localizado no Itanhangá, Zona Oeste carioca, o imóvel impressiona pelo projeto arquitetônico. Com 3.300 m² de área total e 1.250 m² construídos, a casa conta com assinatura de Claudio Bernardes e Jacobsen.

Entre os atrativos estão uma piscina retilínea de 25 metros que atravessa a área social, um lote anexo de 850 m² transformado em campo de futebol, além de academia, cozinha gourmet e até uma casa na árvore.

Já o paisagismo leva a assinatura de Burle Marx, que ainda conta com uma vista privilegiada da Pedra da Gávea. Um dos pontos mais aclamados por jogadores que buscam por imóveis na cidade.

Trajetória chegando ao fim

Com passagens por Flamengo e Corinthians, o atacante defende o Alianza Lima e vive seus últimos passos no futebol. Ele, inclusive, anunciou em janeiro sua aposentadoria da seleção peruana — com 41 gols em 125 partidas e um dos maiores nomes.