Vasco acerta contratação de Matheus França, do Crystal Palace

O Vasco acertou a contratação por empréstimo de Matheus França, de 21 anos, do Crystal Palace. A duração do contrato será até julho de 2026, e o Cruz-Maltino vai arcar com cerca de 70% do salário. O meia-atacante deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira (26). A informação é do Canal do Pedrosa. O Jogada10, aliás, também informou do acerto encaminhado entre as partes.

De acordo com a informação, a negociação quase melou por uma demora do Crystal Palace. O clube inglês preferia Estoril e Braga, que entraram no negócio para levar o garoto. No entanto, a vontade do atleta foi respeitada. O Cruz-Maltino, aliás, trabalha para que Matheus França seja inscrito na Copa do Brasil, porém será difícil por conta do prazo.

Contratado como uma promessa, Matheus França estava sem espaço no Crystal e não deslanchou em Londres. A ideia inicial do clube inglês era emprestá-lo a um time da Europa, mas, devido ao fato de não receber propostas, o Palace abriu conversas com times brasileiros. O Cruzeiro, por exemplo, tentou sua contratação.

Com Matheus França, o Vasco chega ao seu quarto reforço na janela. O volante Thiago Mendes, o ponta Carlos Andrés Gomez e o zagueiro Robert Renn, Além deles, o retorno antecipado do volante Barros, que estava emprestado ao América-MG. O clube ainda segue nas tratativas para trazer mais dois zagueiros pelo lado direito.

A carreira de Matheus França

Matheus França iniciou sua carreira no Flamengo, rival do Vasco. Em 2022, conseguiu fazer alguns pelo rubro-negro. Assim, entre este ano e 2023, realizou 51 partidas, com nove gols e uma assistência. Ele ajudou nas conquistas da Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2022.

Dessa forma, chamou a atenção do futebol europeu, indo para o Crystal Palace por 20 milhões de euros, em 2023. Por lá, atuou apenas em 19 partidas oficiais, sendo atrapalhado por constantes lesões. Ao todo, marcou um gol e deu uma assistência no período em que atuou pelo clube inglês.

