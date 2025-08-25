Botafogo recusa proposta de empréstimo de clube saudita por Léo Linck

Na reta final da janela de transferências, o Botafogo rejeitou uma proposta de empréstimo do Al-Najma SC pelo goleiro Léo Linck. Assim, o clube saudita apresentou uma oferta nos últimos dias e a tendência é que deva insistir na contratação nos próximos dias. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, com a chegada de Neto, que foi titular diante do Juventude, o arqueiro virou a terceira opção na posição. Isso porque John chegou a negociar com o West Ham, da Inglaterra, mas declinou na última hora.

Internamente, o alvinegro entendeu que o atleta precisa ter mais oportunidade e até avaliou uma saída. Diante disso, para que as conversas avancem, o Glorioso deseja ter um retorno financeiro e existe a possibilidade de chegarem a um acordo. Até porque a chegada de Léo Linck, do Athletico-PR, girou em torno de 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões na cotação atual).

Na atual temporada, o arqueiro esteve em campo nos duelos com Madureira e Boavista, ambos pelo Campeonato Carioca, assim como na terceira fase da Copa do Brasil, diante do Capital-DF.

Além disso, foi titular nos duelos contra Red Bull Bragantino e Fortaleza, ambos pelo Campeonato Brasileiro, no período em que John negociava a possível saída do clube inglês.

