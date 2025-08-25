Campeão mundial, ídolo do Corinthians estará em ‘A Fazenda 17’ da Record

Ídolo do Corinthians estará em 'A Fazenda 17' da Record, diz site - (crédito: Foto: Reprodução)

A 17ª edição de ‘A Fazenda’ contará com um nome de peso para o fã de futebol: o pentacampeão Edílson Capetinha. Campeão do Mundo com a Amarelinha em 2002 e ídolo do Corinthians, o ex-jogador é um dos 24 nomes confirmados por veículos especializados para o confinamento que se inicia no próximo mês, na tradicional sede da Record em Itapecerica da Serra, São Paulo.

O nome de Edílson surgiu em apuração do jornalista Léo Dias, que que também confirmou a seletiva do influenciador Gustavo Rocha — que reúne mais de 11,2 milhões de seguidores nas redes. Se confirmada, a participação compensará a negativa de Capetinha ao programa ainda em 2020, quando priorizou seu vínculo com a Band.

Edílson participará de uma edição repleta de mudanças, com estreia às 22h30 do próximo dia 15 de setembro. Para se ter uma breve ideia, o reality não contará mais com a fase conhecida como “Paiol” e obrigará, portanto, que todos participantes iniciem a disputa simultaneamente.

Resumo sobre Edílson Capetinha

Edílson construiu carreira marcada por títulos, atuações de peso e poderio decisivo. Não à toa, defendeu clubes nacionais como Palmeiras, Flamengo, Vitória e Cruzeiro no decorrer de sua trajetória profissional. O auge, porém, veio com a camisa do Corinthians.

Teve papel fundamental no bicampeonato brasileiro do Corinthians, em 1998 e 1999, além de ter dividido protagonismo na campanha paulista do Mundial de Clubes em 2000.

Capetinha levava esse apelido por sua irreverência, por seus inúmeros dribles ousados e especialmente pelas provocações. Com passagens marcantes em clubes, também fez parte do elenco pentacampeão do mundo em 2002, sob o comando de Felipão.

Confirmados para ‘A Fazenda 17’

A dupla se une a outros dois nomes confirmados pela apuração de Léo Dias, embora não oficializados pela emissora. Fabiano Moraes, pai da influencer Viih Tube, e Tamires Assis, musa do boi Garantido, do Festival de Parintins, também devem figurar no novo elenco.

