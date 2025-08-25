Sem Neymar e com Paquetá, Ancelotti convoca Seleção para as Eliminatórias

Carlo Ancelotti fez a sua segunda convocação na Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O treinador convocou jogadores que atuam majoritariamente na Europa. Lucas Paquetá retorna à lista, enquanto Neymar não estará com a Seleção nesta Data Fifa.
A principal dúvida era a presença de Neymar. O camisa 10 do Santos ficou fora da lista por apresentar um edema na coxa esquerda. Além dele, Vinicius Júnior também está fora por estar suspenso do próximo jogo. Assim, Ancelotti preferiu poupar o atacante. O meia Rodrygo também não convocado por opção do treinador.
Ao todo, foram nove novidades: Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Kaio Jorge e Luiz Henrique. O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o único estreante.
Em contrapartida, italiano deu nova chance para Luiz Henrique, do Zenit, que não estava lista na última convocação. Além disso, Lucas Paquetá retorna à Seleção Brasileira após grande período depois de investigação em caso de apostas.
Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.
Com 25 pontos, os brasileiros ocupam a terceira colocação na tabela de classificação, empatados com o vice-líder Equador. A Argentina, com 35, não pode mais ser alcançada.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
MEIAS: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Totenham)
