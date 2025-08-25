Ancelotti aponta critério para convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti convocou 25 jogadores para Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25) para a última rodadas das Eliminatórias contra Chile e Bolívia. O treinador afirmou que a condição física foi o primordial para definir o critério para a convocação dos jogadores. Ele ainda destacou que esse fator foi decisivo para que alguns nomes não estivessem na lista, como Rodrygo.

“Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. O jogador que joga na Seleção tem que estar 100% na condição física. Isso é um critério muito importante para nós. Porque a competência em qualquer posição é muito grande, laterais-direitos, zagueiros, meio-campistas, atacantes. A competência é muito grande. Se um jogador não esta 100%, posso chamar outro sem nenhum problema”, destacou Ancelotti.

O italiano afirmou que Neymar e Rodrygo não foram comunicados diretamente sobre as ausências. No entanto, os jogadores sabem dos princípios da Seleção e estão cientes que o técnico conta com eles.

“Não tive conversas com eles (Neymar e Rodrygo). Eles sabem perfeitamente a ideia que a Seleção tem, obviamente tem que jogar partidas e estar em boas condições físicas. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem me chamar. O Rodrygo tem meu número, o Neymar não sei se tem, mas acho que sim — explicou.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.

