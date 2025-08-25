Brasil x Chile: veja como adquirir ingressos para jogo no Maracanã

A CBF já definiu como será a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante a convocação, a entidade informou que os bilhetes começarão a ser vendidos, nesta segunda-feira (25), às 18h. A partida será no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A Bilheteria Digital será responsável por toda a operação, incluindo a comercialização dos ingressos e o controle de acesso ao estádio. A empresa reforça que a venda é exclusiva pelo site oficial. Aliás, os ingressos serão a partir de R$ 100.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Controle de acesso

O sistema de entrada no Maracanã, aliás, contará com biometria facial, por meio da plataforma Bepass, recurso já utilizado em grandes estádios. Informações detalhadas sobre o procedimento estarão nas redes sociais da Bilheteria Digital.

Depois do duelo contra o Chile, o Brasil já vira a chave. Posteriormente, a Seleção enfrenta a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.

Com 25 pontos, os brasileiros, afinal, ocupam a terceira colocação na tabela de classificação, empatados com o vice-líder Equador. A Argentina, com 35, seguirá como líder.

