Inter de Milão estreia no Italiano com goleada sobre o Torino

A Inter de Milão está de volta ao Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (25), o time não tomou conhecimento do Torino e goleou os adversários por 5 a 0, no Giuseppe Meazza, na partida de encerramento da 1ª rodada da Serie A. Marcus Thuram, duas vezes, Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny marcaram os gols da vitória.
Dessa maneira, a Inter de Milão encerra a 1ª rodada na liderança do Campeonato Italiano, com os mesmos três pontos de Napoli, Como, Juventus, Cremonese e Roma, que também venceram seus compromissos em suas estreias. Porém, a Inter leva vantagem no saldo de gols e assume a ponta da tabela.
Por outro lado, o Torino foi facilmente dominado pela Inter e encerrou esta 1ª rodada na lanterna do Italiano, com saldo de -5 gols.
BUONA LA PRIMA ????#ForzaInter #InterTorino pic.twitter.com/3z1XhPw5cJ
— Inter ?? (@Inter) August 25, 2025
Jogos da 1ª rodada do Italiano
Sábado (23/8)
Genoa 0x0 Lecce
Sassuolo 0x2 Napoli
Milan 1×2 Cremonense
Domingo (24/8)
Roma 1×0 Bologna
Cagliari 1×1 Fiorentina
Como 2×0 Lazio
Atalanta 1×1 Pisa
Juventus 2×0 Parma
Segunda-feira (25/8)
Udinese 1×1 Verona
Inter de Milão 5×0 Torino
