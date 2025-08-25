Inter de Milão estreia no Italiano com goleada sobre o Torino

Marcus Thuram comemora um dos gols marcados na vitória sobre o Torino - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

A Inter de Milão está de volta ao Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (25), o time não tomou conhecimento do Torino e goleou os adversários por 5 a 0, no Giuseppe Meazza, na partida de encerramento da 1ª rodada da Serie A. Marcus Thuram, duas vezes, Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny marcaram os gols da vitória.

Dessa maneira, a Inter de Milão encerra a 1ª rodada na liderança do Campeonato Italiano, com os mesmos três pontos de Napoli, Como, Juventus, Cremonese e Roma, que também venceram seus compromissos em suas estreias. Porém, a Inter leva vantagem no saldo de gols e assume a ponta da tabela.

Por outro lado, o Torino foi facilmente dominado pela Inter e encerrou esta 1ª rodada na lanterna do Italiano, com saldo de -5 gols.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (23/8)

Genoa 0x0 Lecce

Sassuolo 0x2 Napoli

Milan 1×2 Cremonense

Domingo (24/8)

Roma 1×0 Bologna

Cagliari 1×1 Fiorentina

Como 2×0 Lazio

Atalanta 1×1 Pisa

Juventus 2×0 Parma

Segunda-feira (25/8)

Udinese 1×1 Verona

Inter de Milão 5×0 Torino

