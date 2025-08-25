Ancelotti explica mudanças em convocação: ‘Quero conhecer outros’

A convocação do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 04 e 09 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contou com nove novidades em relação à sua última lista. Em coletiva nesta segunda-feira (25), o italiano explicou que as grandes mudanças são para conhecer “novos jogadores”.

“Se falamos da lista, é uma lista de mudou um pouco da última convocação. Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius. Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que não conheço bem o perfil de características e pessoais. O perfil técnico eu conheço todos. Quero conhecer outros que podem ajudar a seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão, trabalharam muito bem na primeira convocação. Quero agradecer a cada um deles por isso. Nesta segunda há novos jogadores”, disse o treinador.

Uma das novidades é o retorno de Lucas Paquetá, que voltou após ter sido absolvido do caso de apostas. Dos times brasileiros, somente Cruzeiro, Flamengo e Corinthians tiveram jogadores convocados para a Seleção: Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Alex Sandro e Hugo Souza.

Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, a mais de quatro mil metros de altitude. Os confrontos são pela 17ª e 18ª rodada, respectivamente.

Geração do Brasil

Ancelotti, aliás, também comentou sobre a atual geração do futebol brasileiro. Ele ressaltou que “essa equipe pode competir pela Copa do Mundo” e que existe pressão por conta do Brasil ser pentacampeão.

“A geração de futebolistas do Brasil é muito boa. Se só olharmos o elenco de hoje, tem jogadores muito bons, mas também tem jogadores que não estão nesta lista. Temos oito atacantes e muitos outros não estão. Neste momento, como atacante, não há em outras seleções tanta qualidade como no Brasil. Eu acho que essa equipe pode competir pela Copa do Mundo. A exigência, pelo efeito do Brasil ter ganhado cinco vezes, é uma pressão normal e que um pentacampeão tem que ter. Ter pressão não é ruim. Se você tem, por certo não vai dormir”, destacou Ancelotti.

Mais trechos da coletiva de Ancelotti:

Maracanã: “Estou muito emocionado para treinar a equipe no Maracanã, obviamente. Não tivemos problemas nesse período, porque o ambiente na Seleção é muito familiar, muito bom, com muita competição e muita organização. Problemas não tivemos. Gostei muito do jogo contra o Paraguai, pessoalmente, e a comissão também gostou. Acho que o time jogou um bom futebol. Obviamente, a equipe pode melhorar a qualidade do jogo e a intensidade, mas temos tempo para fazer tudo isso.

Jogo na altitude: Para preparar o jogo contra a Bolívia, falamos com a comissão e com os médicos, e acredito que vamos elaborar um programa ideal para jogar na altitude. Também temos que adaptar um pouco a nossa estratégia para atuar nessas condições. Nos próximos dias, vou conversar com treinadores que já tiveram experiência na altitude, inclusive com profissionais da equipe nacional, e tentar fazer tudo da melhor maneira possível, como sempre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.