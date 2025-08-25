Jardim contará com reforços para o duelo contra o Atlético, na Copa do Brasil

O Cruzeiro jogou no sábado pelo Brasileirão, venceu o Internacional e assumiu o segundo lugar até a partida do Palmeiras, que ainda pode recuperar a posição. Agora, porém, o foco está na Copa do Brasil, com clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV, nesta quarta-feira (27). O técnico Leonardo Jardim já projeta o confronto decisivo.

Como o adversário utiliza grama sintética, o Cruzeiro treina em campo do mesmo tipo para chegar adaptado ao jogo. Além disso, Jardim contará com novidades no ataque: Luis Sinisterra e Marquinhos. O colombiano desembarcou em Belo Horizonte e no último fim de semana realizou a primeira atividade com os novos companheiros. Já inscrito no BID, está regularizado para estrear. Devido a lesões, não joga desde maio, quando terminou a temporada europeia defendendo o Bournemouth.

VEJA: Vitor Hugo minimiza derrota no Morumbis e já projeta Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

O caso de Marquinhos é diferente. Ele ficou fora dos duelos do Brasileirão contra o Mirassol, fora de casa, e o Internacional, no Mineirão. Sem lesão diagnosticada, retornou aos treinos com o elenco e participou das atividades de domingo e segunda-feira. Já o volante Ryan Guilherme, vindo do Fortaleza, ainda não está regularizado no BID da CBF, diferentemente de Sinisterra.

Por fim, o Cruzeiro segue sem Fagner, Janderson e João Marcelo. Os dois primeiros estão em tratamento no departamento médico, enquanto João Marcelo treina apenas de forma parcial, pois se recupera de uma contusão no joelho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.