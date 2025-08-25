Narrador explica saída da ESPN e expõe convite para trabalhar na Globo

O narrador Rômulo Mendonça ganhou popularidade no país durante a sua passagem pela ESPN. Ele ganhou notoriedade pelo seu estilo irreverente e descontraído de narrar principalmente em transmissões de NBA. Contudo, ele não é funcionário do canal esportivo da Disney desde o fim do seu contrato, em 2022. Em entrevista ao canal de YouTube “boppismo”, o profissional de comunicação citou os motivos que lhe fizeram deixar a emissora.

“Eu não falei para ninguém na época, mas curiosamente o meu contrato terminava no dia 31 de dezembro de 2022. Por coincidência, em setembro, outubro, eu recebi duas propostas. Eu não falei para eles (ESPN): ‘Ó meu contrato tá acabando’. Apareceu a Paramount e o Amazon Prime. A primeira me enviou uma proposta maravilhosa, mas era só para futebol. A segunda também fez uma oferta muito atrativa e, além de futebol, me dava condição de seguir fazendo a NBA, que é a minha maior identidade de trabalho”, justificou Rômulo.

“Esse é um dos fatores. Teve o fator financeiro, que era muito melhor e também o fator de me dar oportunidades. Principalmente de futebol, mantendo a minha situação na NBA. Eu também achei que era o momento de sair, percebi isso também. Eu já era titular da NBA, que é a coisa que eu sempre busquei. Mas para as outras coisas, eu percebi que o comando não me daria oportunidades. Então, eu encarei também como fim de ciclo”, complementou o narrador.

Posteriormente, o comunicador indicou que recebeu uma proposta do grupo Globo para o seu novo projeto esportivo, no formato digital.

“Mês passado, eu recebi um convite do GE TV, conversei com eles também por quase uma hora. É muito legal receber convite assim, num grupo gigantesco como a Globo. A minha prioridade não envolve a empresa em si e sim são os eventos que eu gosto de fazer”, apontou Mendonça.

Globo supera a ESPN em negociação pela NFL

O mercado esportivo brasileiro vive dias agitados desde que o projeto digital da Globo tornou-se público. Agora, a emissora carioca está em vias de oficializar um acordo histórico com a NFL — com direitos multiplataforma, desde a TV aberta ao GE TV, no Youtube. Movimento este, aliás, que de certa forma enfraquece a concorrente ESPN.

No pacote acordado com a NFL, a emissora garantiu direitos de exibição do Super Bowl 2026, em fevereiro, e da segunda edição de uma partida oficial da Liga no Brasil. O confronto Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers está marcado para 5 de setembro, novamente na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ainda segundo Marcelo Rizzo, do Estadão, a negociação também retirou parte dos direitos da ESPN — tradicional casa do futebol americano no Brasil. Isso porque o novo arranjo concedeu à Globo dois jogos aos domingos, além do Sunday Night Football. Já o canal paulista manterá, junto ao Disney+, o Monday Night Football e duelos semanais.

