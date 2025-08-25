Bayern de Munique tenta contratação de atacante do Chelsea

Nicolas Jackson disputou 81 partidas com a camisa do Chelsea, com 30 gols e 12 assistências - (crédito: Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Sem espaço no Chelsea, Nicolas Jackson deve deixar o clube londrino. O atacante senegalês perdeu espaço após a boa fase do brasileiro João Pedro, convocado nesta segunda-feira (25) para a Seleção Brasileira, e a chegada de Liam Delap, ficando fora da lista de convocados nas duas primeiras rodadas da Premier League. De acordo com a imprensa alemã, o Bayern de Munique já chegou a um princípio de acordo para contar com o jogador.

A negociação deve ser feita por empréstimo com opção de compra, já que a diretoria do Bayern não autorizou novos investimentos em atacantes em definitivo.

Nicolas Jackson, de 24 anos, chegou ao Chelsea em 2023, contratado junto ao Villarreal. Desde então, disputou 81 partidas, com 30 gols e 12 assistências.

