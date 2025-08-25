InícioEsportes
Reforço do Grêmio é convocado pelo o Peru antes de estrear

Erick Noriega se notabiliza em sua chegada ao Grêmio pela polivalência em atuar tanto na zaga como no meio de campo

Erick Noriega se notabiliza em sua chegada ao Grêmio pela polivalência em atuar tanto na zaga como no meio de campo - (crédito: Foto: Reprodução / Gremio TV)
O meio-campista Erick Noriega nem sequer estreou pelo Grêmio, mas pelo seu desempenho recente foi convocado para a seleção do Peru, nesta segunda-feira (25). Assim, ele se apresenta ao time nacional depois da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (31/08). Na data Fifa de setembro, a seleção peruana enfrentará o Uruguai, em Montevidéu, no dia 4, além do Paraguai, em Lima, no dia 9, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O volante, aliás, não estreou pelo Imortal na primeira oportunidade desde que concluiu as tratativas por decisão do técnico Mano Menezes. Afinal, o clube finalizou a sua inscrição no Boletim Informativo Diário da CBF dentro do prazo. Ou seja, estava disponível para vestir a camisa do Tricolor gaúcho pela primeira vez no empate contra o Ceará, no último sábado (23), na Arena.

Esta se torna a terceira convocação de Noriega para a seleção do Peru. O técnico Óscar Ibãnez chamou-o em junho pela segunda vez. Na oportunidade, ele deixou o banco de reservas e atuou no empate em 0 a 0 com a Colômbia, em Barranquilla. Anteriormente, a sua estreia pelo time nacional foi em março de 2024. Na ocasião, ele disputou o amistoso contra a Nicarágua.

Algoz do Grêmio na Sul-Americana

Erick despertou o interesse do Grêmio após os encontros pelos embates pelos play-offs da Sul-Americana, já que ele defendia o Alianza Lima. Inclusive, o time peruano foi o responsável por eliminar o Imortal nesta fase da competição. Posteriormente, os gaúchos abriram negociação e chegaram a um acordo para adquirir 80% dos seus direitos econômicos por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual). Na publicação em que confirmou a contratação de Noriega, o Grêmio citou o desarme e o bom passe longo como suas principais valências.

    25/08/2025 19:00
