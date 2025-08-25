Reforço do Grêmio é convocado pelo o Peru antes de estrear

Erick Noriega se notabiliza em sua chegada ao Grêmio pela polivalência em atuar tanto na zaga como no meio de campo - (crédito: Foto: Reprodução / Gremio TV)

O meio-campista Erick Noriega nem sequer estreou pelo Grêmio, mas pelo seu desempenho recente foi convocado para a seleção do Peru, nesta segunda-feira (25). Assim, ele se apresenta ao time nacional depois da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (31/08). Na data Fifa de setembro, a seleção peruana enfrentará o Uruguai, em Montevidéu, no dia 4, além do Paraguai, em Lima, no dia 9, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O volante, aliás, não estreou pelo Imortal na primeira oportunidade desde que concluiu as tratativas por decisão do técnico Mano Menezes. Afinal, o clube finalizou a sua inscrição no Boletim Informativo Diário da CBF dentro do prazo. Ou seja, estava disponível para vestir a camisa do Tricolor gaúcho pela primeira vez no empate contra o Ceará, no último sábado (23), na Arena.

Esta se torna a terceira convocação de Noriega para a seleção do Peru. O técnico Óscar Ibãnez chamou-o em junho pela segunda vez. Na oportunidade, ele deixou o banco de reservas e atuou no empate em 0 a 0 com a Colômbia, em Barranquilla. Anteriormente, a sua estreia pelo time nacional foi em março de 2024. Na ocasião, ele disputou o amistoso contra a Nicarágua.

Algoz do Grêmio na Sul-Americana

Erick despertou o interesse do Grêmio após os encontros pelos embates pelos play-offs da Sul-Americana, já que ele defendia o Alianza Lima. Inclusive, o time peruano foi o responsável por eliminar o Imortal nesta fase da competição. Posteriormente, os gaúchos abriram negociação e chegaram a um acordo para adquirir 80% dos seus direitos econômicos por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual). Na publicação em que confirmou a contratação de Noriega, o Grêmio citou o desarme e o bom passe longo como suas principais valências.

