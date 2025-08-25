Volta de Matías Viña e ausências: os relacionados do Flamengo contra o Vitória

O Flamengo divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória, nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é o retorno de Viña, além do grupo quase completo. Além de Pulgar, que está no departamento médico, a nova ausência é Ayrton Lucas.

Matías Viña, assim, segue como opção para a partida. Após ficar fora de três partidas consecutivas, o lateral retornou ao banco no jogo de volta das oitavas de Libertadores, também contra o Colorado, na última quarta-feira (20). Na ocasião, tanto ele quanto Ayrton Lucas estavam disponíveis; agora só o uruguaio é opção.

Cleiton, Victor Hugo, Michael e Juninho estão fora da lista de relacionados por opção técnica. Campeões mundiais sub-20 no sábado, João Victor e Matheus Gonçalves, que estavam com o profissional, também são ausências. O clube, no entanto, não explicou a ausência de Ayrton Lucas.

O Flamengo, aliás, soma 43 pontos e está isolado na liderança do Brasileirão. Uma vitória sobre o Vitória no Maracanã, o Fla, portanto, abre cinco pontos de vantagem para o Cruzeiro e possíveis sete para o Palmeiras, que também joga nesta segunda-feira.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi;

Laterais: Alex Sandro, Emerson Royal, Varela e Viña;

Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira;

Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, Carrascal, De La Cruz, Evertton Araujo, Jorginho e Saúl.

Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samu Lino e Wallace Yan.

