Atlético-MG oficializa a contratação do defensor Ruan Tressoldi

A torcida do Atlético cobrou reforços e o clube atendeu. Nesta segunda-feira (25), oficializou a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi. Há uma semana em Belo Horizonte, ele passou por exames médicos e assinou vínculo de empréstimo por uma temporada. No entanto, não poderá atuar na Copa do Brasil, pois já defendeu o São Paulo na competição.

Aos 26 anos, Ruan chega emprestado pelo Sassuolo, da Itália. Antes disso, defendeu o São Paulo. Ao fim do contrato inicial, o Galo poderá exercer a opção de compra. Na atual janela de transferências, ele é o quarto reforço do clube, que já havia anunciado os atacantes Biel e Reinier, além do volante Alexsander.

A chegada acontece em meio ao imbróglio envolvendo a saída de Igor Rabello, que deixou o Atlético após seis anos para jogar no Fluminense. Apesar da contratação, Ruan ainda deve demorar a estrear, já que passou por uma artroscopia no joelho direito em 8 de julho. O diretor de futebol do Galo, Paulo Bracks, explicou que o procedimento exige um período de recuperação.

No São Paulo, as partes não chegaram a um acordo para a permanência do jogador, o que abriu espaço para a investida atleticana. Pelo clube paulista, Ruan disputou 23 partidas e sofreu a lesão no joelho direito. Para vendê-lo em definitivo, o Sassuolo pede R$ 27 milhões. Revelado pelo Grêmio, o zagueiro defenderá agora seu terceiro time no futebol brasileiro.

