Memphis realiza transição e Corinthians inicia preparação para a Copa do Brasil

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (25) após a vitória contra o Vasco, que encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. Com um pouco de alívio, o Timão iniciou a preparação para encarar o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (27), em Curitiba.

Na atividade, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Rio de Janeiro realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas começaram o dia na academia e depois realizaram um aquecimento. Na sequência, a comissão técnica realizou um exercício de posse de bola com transição, um enfrentamento em campo reduzido e, por fim, finalizações.

Memphis Depay também apareceu no gramado. O atacante se recupera de uma lesão na coxa esquerda e trabalha na transição física. O holandês já havia retornado aos trabalhos com bola na última semana. Entretanto, o jogador ainda é dúvida para encarar o Furacão, como comentou Dorival Júnior.

“Memphis vem numa recuperação, está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente um pouco mais confiante em relação ao que estava na semana anterior”, afirmou o treinador.

O Corinthians volta aos treinos nesta terça-feira (26), para sua última atividade antes da partida na Arena da Baixada. Dorival deve definir qual time usará para encarar o Rubro-Negro.

