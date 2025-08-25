Vasco faz proposta de R$ 27 milhões pelo zagueiro Nathan Silva

O Vasco fez uma proposta oficial para contratar o zagueiro Nathan Silva. O clube, aliás, ofereceu 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões) pelo jogador do Pumas, do México. A diretoria do time mexicano, então, vai se reunir para decidir sobre a oferta. O interesse inicial no jogador foi noticiado pelo portal ge, e os detalhes, pelo jornalista Venê Casagrande.

E segundo ele, o Vasco pagaria o valor total em três parcelas. A primeira delas, inclusive, seria paga à vista. Para o jogador de 28 anos, o clube carioca ofereceu um contrato com duração de três temporadas. A decisão do clube mexicano deve sair nas próximas horas.

A negociação, de fato, também interessa a outro importante clube brasileiro. O Pumas é dono de 70% dos direitos econômicos do zagueiro. O Atlético, seu ex-clube, ainda possui 20% do passe do atleta. Com isso, caso a venda se concretize, o time mineiro pode receber cerca de R$ 5,4 milhões.

O futuro do zagueiro, portanto, será definido muito em breve. A diretoria do Pumas vai se reunir para analisar todos os números. A proposta oficial do Vasco já está na mesa do time mexicano. A expectativa de todas as partes, enfim, é que uma decisão final seja comunicada rapidamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.