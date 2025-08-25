Botafogo tem novo nome para a zaga. Saiba mais detalhes!

O Botafogo, enfim, terá um novo zagueiro no plantel. Com as lesões de Bastos e Pantaleão, o clube foi, assim, ao mercado. Teve suas novelas e seus desacordos até chegar ao nome de Gabriel Bahia, xerife do Volta Redonda. Nesta segunda-feira (25), o Voltaço liberou o defensor para realizar exames no Espaço Lonier, se apresentar ao Mais Tradicional e ficar à disposição do técnico Davide Ancelotti. Pouco depois desta autorização, ele esteve no CT do Glorioso.

Há cláusulas no contrato de empréstimo. Uma delas diz que, se Bahia jogar 1.000 minutos até o fim do Campeonato Carioca de 2026 (até onde expira o vínculo), o Botafogo terá que comprar o jogador por 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões), segundo o jornalista Venê Casagrande.

Bahia está no clube da Série B do Campeonato Brasileiro desde 2023. Na atual temporada, o beque soma 27 jogos e três gols. Recentemente, o Voltaço renovou seu contrato até março 2027.

No Alvinegro, Bahia, por ora, disputa posição com Barboza e David Ricardo. Marçal joga improvisado no setor quando há escassez de nomes para o setor nos jogos.

Antes de Bahia, o Botafogo tentou Alix, do Atlético-GO, e Dantas, do Novorizontino, também da Segunda Divisão do Brasileirão. Mas o Glorioso não obteve sucesso.

