Joelinton, convocado por Ancelotti, sai de campo chorando após lesão na coxa

O meia Joelinton viveu uma segunda-feira (25) de emoções completamente opostas. O jogador, no início da tarde, comemorou sua convocação para a Seleção Brasileira. Horas mais tarde, contudo, ele deixou o St James’ Park chorando durante um jogo do Newcastle contra o Liverpool pela Premier League. O atleta sentiu uma lesão na coxa e virou uma grande preocupação. O problema ocorreu na partida contra o Liverpool, pela Premier League.

A lesão do jogador ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. O brasileiro Joelinton sentiu a coxa após uma dividida em campo. Ele, então, não conseguiu continuar na partida e precisou ser substituído imediatamente. O atleta deixou o gramado chorando muito. Ele foi consolado pelo seu companheiro Bruno Guimarães, que também foi convocado.

A contusão, infelizmente, ofuscou uma notícia espetacular para o jogador. A convocação desta segunda (25) marcava o seu retorno à Seleção Brasileira. O meio-campista não era chamado para defender o país desde o mês de março. O técnico Carlo Ancelotti o chamou para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Por fim, o Newcastle, por enquanto, ainda não deu detalhes sobre a gravidade da lesão. A saber, o clube inglês deve avaliar a situação do jogador nos próximos dias. A sua presença nos jogos da Seleção Brasileira, portanto, é totalmente incerta. A comissão técnica, enfim, agora aguarda os exames para saber se precisará fazer um corte na lista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.