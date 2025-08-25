Dois nomes do Boca Juniors ficam perto de deixar o clube

Em meio a uma temporada de frustrações esportivas e ambiente político efervescente, o Boca Juniors também passa por um processo de reformulação em seu elenco. E uma prova disso são as iminentes saídas de nomes como o lateral-esquerdo Marcelo Saracchi e do meio-campista Vicente Taborda.

No que se refere ao lateral uruguaio, fora dos planos do técnico Miguel Ángel Russo, o interesse de viabilizar uma negociação é mútuo. Nesse sentido, o Celtic (Escócia) é o clube de maior interesse em acordo por empréstimo e opção de compra fixada. Entretanto, não existe consenso sobre qual seria o valor fixado no contrato.

Por sua vez, quando se trata de Taborda, a tendência é de obtenção de lucro imediato, pois se trata de venda direta. Outro clube do futebol europeu, o Panathinaikos (Grécia), já faz uma abordagem formal junto ao Boca com o valor de 4,5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões). Quantia essa que seria referente a 80% dos direitos econômicos do meio-campista de 24 anos.

A ideia do Boca Juniors é manter 20% dos direitos de Taborda para lucrar com uma venda futura do atleta. Porém, para isso, precisa chegar a um acordo com o Platense, equipe pela qual o jogador atua em regime de empréstimo e tem 10% do montante. Há duas temporadas no clube de Vicente López, Vicente Taborda tem 37 jogos com seis gols, uma assistência e um histórico título do Apertura argentino, no primeiro semestre deste ano.

Outro nome cogitado recentemente para deixar o Boca foi o meio-campista Kevin Zenón. Porém, a proposta de sete milhões de dólares (R$ 37,9 milhões) feita por outro clube grego, o Olympiakos, não foi aceita pelos argentinos.

