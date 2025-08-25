Brasileirão: CBF marca jogos atrasados do Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (25), as datas dos jogos que o Botafogo está devendo nesta edição do Campeonato Brasileiro (Mirassol e Grêmio, ambos pelo primeiro turno). A entidade encaixou, então, os jogos do Mais Tradicional em janelas reservadas à Copa Libertadores, torneio pelo qual o time se despediu na última semana. O Premiere transmite estes dois embates.
O Alvinegro recebe o Mirassol no dia 17 de setembro, às 19h30, no Estádio Nilton Santos. O encontro fecha, assim, a 12ª rodada do Brasileirão. O time paulista é um rival novo. Afinal, disputa seu primeiro Brasileirão.
Pela 16ª jornada, o Glorioso visita o Grêmio, no dia 24 do mesmo mês, no mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em 2024, aliás, os times não se enfrentaram no Rio Grande do Sul. Os jogos foram em Cariacica (ES) e Brasília (DF) por conta das enchentes que castigaram Porto Alegre.
Com dois jogos por fazer, o time do técnico Davide Ancelotti é o quinto colocado do Brasileiro, com 32 pontos. Estaria na fase eliminatória da Libertadores se a liga nacional terminasse hoje.
Os próximos jogos do Botafogo (já marcados)
27/8 – Vasco x Botafogo – Copa do Brasil
30/8 – Botafogo x Bragantino – Brasileirão
11/9 – Botafogo x Vasco – Copa do Brasil
17/9 – Botafogo x Mirassol – Brasileirão
24/9 – Grêmio x Botafogo – Brasileirão
