Botafogo-SP vence Vila Nova e respira na luta contra o rebaixamento

O Botafogo-SP conquistou uma vitória fundamental na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Vila Nova por 2 a 0, em Ribeirão Preto (SP). O jogo, na noite desta segunda-feira (25), foi válido pela 23ª rodada. Com a vitória, o Pantera chega aos 23 pontos, mas segue em 17º lugar, dentro do Z4. Já o Tigre, com 34 pontos, permanece na sétima posição, fora do G4.
Primeiro tempo com pouca inspiração
O primeiro tempo no estádio Santa Cruz foi de muita disputa física, mas pouca inspiração. As duas equipes, de fato, erraram muitos passes e criaram raras chances de gol. A principal oportunidade foi do Vila Nova, em um belo voleio de Vinícius Paiva. O goleiro Victor Souza, contudo, fez uma defesa segura para manter o placar zerado.
A etapa inicial, aliás, ficou marcada por um lance preocupante para o time da casa. O centroavante Léo Gamalho sentiu uma lesão no joelho em uma disputa no meio-campo. Ele, então, precisou ser substituído ainda antes do intervalo. O jogo, portanto, foi para o vestiário com o placar de 0 a 0 e muita tensão.
Botafogo-SP volta decidido para buscar a vitória no segundo tempo
Na segunda etapa, o cenário da partida mudou completamente com um lance capital. Aos 11 minutos, o zagueiro Weverton, do Vila Nova, cometeu um pênalti em Ronie Carrillo. O meia Marquinho foi para a cobrança e abriu o placar para o Botafogo-SP. O gol, enfim, deu a tranquilidade que o time da casa precisava para controlar o jogo.
A situação do Vila Nova, que tentava reagir, ficou ainda pior aos 29 minutos. O zagueiro Weverton, que já havia cometido o pênalti, fez uma falta dura e foi expulso. Com um jogador a mais, o Botafogo-SP aproveitou os espaços. Aos 41 minutos, Ronie Carrillo marcou o segundo gol e selou a importante vitória em casa.
BOTAFOGO-SP 2 x 0 VILA NOVA
Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 25/08/2025
Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
Gols: Marquinho, 13’/2ºT (1-0); Ronie Carrillo, 41’/2ºT (2-0)
BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Wallison (Jeferson, 37’/2ºT), Carlos Eduardo, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Leandro Maciel, 0’/2ºT), Wesley Dias e Marquinho (Alejo Dramisino, 37’/2ºT); Jonathan Cafu (Gabriel Barros, 14’/2ºT), Léo Gamalho (Ronie Carrillo, 39’/1ºT) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.
VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga (Higor, 0’/2ºT); Ralf (Jean Mota, 23’/2ºT), João Vieira e Dodô (Gabriel Poveda, 33’/2ºT); André Luís (Bruno Xavier, 0’/2ºT), Vinícius Paiva e Ruan Ribeiro (Igor Henrique, 0’/2ºT). Técnico: Paulo Turra.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartão amarelo: Alejo Dramisino (BOT); João Vieira, Vinícius Paiva, Ralf, Willian Formiga (VIL)
Cartão vermelho: Weverton (VIL)
Jogos da 23ª rodada da Série B
Sexta-feira (22/8)
Athletic 0x4 Chapecoense
Criciúma 2×0 Novorizontino
Sábado (23)
Coritiba 0x0 Remo
Goiás 1×0 América-MG
CRB 0x1 Athletico-PR
Domingo (24)
Paysandu 1×2 Operário
Ferroviária 0x0 Volta Redonda
Cuiabá 1×1 Atlético-GO
Segunda-feira (25)
Botafogo-SP 2 x 0 Vila Nova
Avaí x Amazonas – 21h30
