Botafogo-SP vence Vila Nova e respira na luta contra o rebaixamento

O Botafogo-SP conquistou uma vitória fundamental na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Vila Nova por 2 a 0, em Ribeirão Preto (SP). O jogo, na noite desta segunda-feira (25), foi válido pela 23ª rodada. Com a vitória, o Pantera chega aos 23 pontos, mas segue em 17º lugar, dentro do Z4. Já o Tigre, com 34 pontos, permanece na sétima posição, fora do G4.

Primeiro tempo com pouca inspiração

O primeiro tempo no estádio Santa Cruz foi de muita disputa física, mas pouca inspiração. As duas equipes, de fato, erraram muitos passes e criaram raras chances de gol. A principal oportunidade foi do Vila Nova, em um belo voleio de Vinícius Paiva. O goleiro Victor Souza, contudo, fez uma defesa segura para manter o placar zerado.

A etapa inicial, aliás, ficou marcada por um lance preocupante para o time da casa. O centroavante Léo Gamalho sentiu uma lesão no joelho em uma disputa no meio-campo. Ele, então, precisou ser substituído ainda antes do intervalo. O jogo, portanto, foi para o vestiário com o placar de 0 a 0 e muita tensão.

Botafogo-SP volta decidido para buscar a vitória no segundo tempo

Na segunda etapa, o cenário da partida mudou completamente com um lance capital. Aos 11 minutos, o zagueiro Weverton, do Vila Nova, cometeu um pênalti em Ronie Carrillo. O meia Marquinho foi para a cobrança e abriu o placar para o Botafogo-SP. O gol, enfim, deu a tranquilidade que o time da casa precisava para controlar o jogo.

A situação do Vila Nova, que tentava reagir, ficou ainda pior aos 29 minutos. O zagueiro Weverton, que já havia cometido o pênalti, fez uma falta dura e foi expulso. Com um jogador a mais, o Botafogo-SP aproveitou os espaços. Aos 41 minutos, Ronie Carrillo marcou o segundo gol e selou a importante vitória em casa.

BOTAFOGO-SP 2 x 0 VILA NOVA

Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data: 25/08/2025

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Gols: Marquinho, 13’/2ºT (1-0); Ronie Carrillo, 41’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Wallison (Jeferson, 37’/2ºT), Carlos Eduardo, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Leandro Maciel, 0’/2ºT), Wesley Dias e Marquinho (Alejo Dramisino, 37’/2ºT); Jonathan Cafu (Gabriel Barros, 14’/2ºT), Léo Gamalho (Ronie Carrillo, 39’/1ºT) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga (Higor, 0’/2ºT); Ralf (Jean Mota, 23’/2ºT), João Vieira e Dodô (Gabriel Poveda, 33’/2ºT); André Luís (Bruno Xavier, 0’/2ºT), Vinícius Paiva e Ruan Ribeiro (Igor Henrique, 0’/2ºT). Técnico: Paulo Turra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão amarelo: Alejo Dramisino (BOT); João Vieira, Vinícius Paiva, Ralf, Willian Formiga (VIL)

Cartão vermelho: Weverton (VIL)

Jogos da 23ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/8)

Athletic 0x4 Chapecoense

Criciúma 2×0 Novorizontino

Sábado (23)

Coritiba 0x0 Remo

Goiás 1×0 América-MG

CRB 0x1 Athletico-PR

Domingo (24)

Paysandu 1×2 Operário

Ferroviária 0x0 Volta Redonda

Cuiabá 1×1 Atlético-GO

Segunda-feira (25)

Botafogo-SP 2 x 0 Vila Nova

Avaí x Amazonas – 21h30

