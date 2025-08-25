Com apenas sete jogos, Ramón Díaz deixa o comando do Olimpia

O primeiro trabalho do técnico Ramón Díaz após sua saída do Corinthians durou por apenas sete jogos. De acordo com múltiplas fontes como o diário paraguaio ‘ABC’ e o jornalista argentino César Luis Merlo, o treinador de 65 anos entregou seu cargo no clube de Assunção. Nome esse que é o terceiro a deixar o comando do Franjeado desde o início da temporada.

No curto espaço de tempo que dirigiu o Olimpia, Ramón Díaz não conseguiu reverter a sequência negativa que passa o clube na temporada. Como exemplo disso, o aproveitamento foi de duas vitórias, dois empates e três derrotas. Dentre elas, a mais marcante foi diante do Cerro Porteño, no maior clássico do país, em partida onde chegou a abrir 2 a 0 no marcador.

Oficialmente, as partes não se pronunciaram sobre o tema. Entretanto, a tendência é que, em relação ao clube, o devido comunicado saia somente com a garantia da chegada do substituto, algo que está em caráter bastante avançado.

O nome escolhido pela diretoria olimpista, que está apenas por detalhes burocráticos de assumir o clube é Júlio César Cáceres, que estava no Sportivo Luqueño. Figura essa que, além de passado como atleta no Olimpia, também treinou a representação da capital paraguaia entre 2021 e 2023. No período, foram 77 jogos com 43 vitórias, 15 empates e 19 reveses onde levantou três taças: a Copa e a Supercopa do Paraguai, em 2021, e o Clausura paraguaio em 2022.

Caso as tratativas avançem dentro do cronograma, a expectativa é que Júlio Cáceres estreie na direção do Olimpia, justamente, contra seu ex-clube. No próximo sábado (30), o atual nono colocado do Clausura, com nove pontos ganhos, recebe o Sportivo Luqueño.

