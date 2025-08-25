Em alta no Palmeiras, Roque pede companheiro na seleção argentina

O Palmeiras manteve a boa sequência no Campeonato Brasileiro e a briga pela parte de cima da tabela. Na noite desta segunda-feira (25), o Verdão bateu o Sport por 3 a 0 e se manteve na vice-liderança, com 42 pontos.

Em mais uma partida, a dupla de ataque chamou a atenção. Flaco López e Vitor Roque, que já ficaram conhecidos como “Flaco-Roque”, brilharam mais uma vez. O argentino marcou dois gols, que tiveram assistência do brasileiro. Roque destacou a parceria em prol do time e também pediu uma chance ao companheiro em sua seleção.

“Agradecer a Deus pela oportunidade, feliz pela vitória, pelas assistências e estou feliz. O importante é ajudar o Palmeiras, estava falando com ele aí, tinha que ser convocado para a seleção (argentina). Merece muito, tinha que ser para a brasileira”, brincou.

Flaco López, que marcou cinco gols nos últimos cinco jogos, vive momentos de expectativa. O atacante está na pré-lista de Lionel Scaloni para os últimos jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa. O jogador não esconde a apreensão e falou que estava devendo gols ao seu companheiro de ataque.

“Semana movimentada para mim, esperando, se Deus quiser se não for agora, vai ser em algum momento. Trabalhar e dar o melhor. Estou devendo dois gols para o Roque”, afirmou.

