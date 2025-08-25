Savarino pode ser mais um campeão a deixar o Botafogo

Savarino é um dos emblemas do time de 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Destaque do Botafogo nas campanhas do título brasileiro e da Libertadores em 2024, o meia Savarino pode se despedir do Mais Tradicional nos próximos dias. A direção do clube vai, então, conversar com o camisa 10 venezuelano para saber suas intenções e se há o desejo de continuar a carreira em outros destinos. A informação é do jornal “O Globo”.

O Trabzonspor, da Turquia, e o Al-Rayyan, do Qatar, já formalizaram ofertas pelo meia. Ambas, aliás, foram de sete milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Botafogo acredita que haverá mais propostas pela fera até o último dia da janela de transferências internacionais, na próxima terça-feira (1). A partir daí, estudará, assim, também se vale a pena vender Savarino.

O meia veio do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, no início de 2024, por US$ 2,7 milhões (R$ 13,2 milhões, cotação da época). Em março de 2025, o jogador renovou com o Botafogo até junho de 2028.

O jogador da seleção venezuelana soma 87 jogos pelo Botafogo, com 18 gols e 18 assistências.

Dos campeões de 2024, o Botafogo já vendeu os titulares Almada (meia), Luiz Henrique (atacante), Gregore (volante) e Igor Jesus (centroavante).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.