Pedro faz hat-trick e chega a 100 gols no Maracanã: ‘Inesquecível’

Pedro viveu mais uma noite inesquecível no Maracanã. Afinal, o camisa 9 do Flamengo marcou três gols na goleada histórica sobre o Vitória por 8 a 0, nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada. Destaque da partida, o centroavante ultrapassou a marca dos 100 gols no estádio e segue isolado como o maior artilheiro desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

“Foi um dia inesquecível para mim e vai ficar marcado para sempre. Pude marcar mais de 100 gols aqui (no Maracanã). Quando era criança, eu assistia jogos como torcedor e nunca imaginei que um dia iria jogar aqui e fazer gols pelo time do meu coração. Tudo o que acontece na minha vida tem um propósito e eu só tenho a agradecer por cada momento”, disse o camisa 9.

Pedro anotou um hat-trick (quando um jogador marca três vezes no mesmo jogo) pela sétima vez desde que chegou ao Flamengo. Agora, o camisa 9 soma 102 no Maracanã. Assim, é o maior artilheiro desde a reabertura em 2013, tendo feito 91 com a camisa rubro-negra e mais 11 pelo Fluminense, onde se tornou profissional.

Com a goleada, o Flamengo chegou aos 46 pontos e segue isolado na liderança do Brasileirão. Já o Vitória, no entanto, está em 17º lugar com 19 pontos e continua ameaçado pelo rebaixamento. Líder do campeonato, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.