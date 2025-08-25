Filipe Luís exalta Flamengo após goleada histórica: ‘Fantástico’

Quem esteve presente no Maracanã nesta segunda-feira (25) viveu um momento histórico. Afinal, o Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 e aplicou a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos. Orgulhoso com a atuação e o resultado histórico, o técnico Filipe Luís exaltou o desempenho da equipe, que controlou o jogo os 90 minutos, além da postura dos jogadores.

“Foi um jogo fantástico. Completíssimo em todos os sentidos. Os jogadores estavam desfrutando dentro de campo. Fomos muito efetivos e isso obviamente nocauteou o adversário. Em nenhum momento paramos de ter o controle, tirar a bola do adversário e fazer gols, sem faltar respeito com firulas. Olharam para o gol. Isso é o que mais me deixa orgulhoso”, disse Filipe Luís.

Flamengo com fome de título

O Flamengo fez 2 a 0 em apenas três minutos. Dessa forma, nocauteou o Vitória e controlou as ações durante todo o tempo, sem permitir a reação do adversário. Ainda no primeiro tempo, fez o terceiro e encaminhou o triunfo. Mas o melhor ainda estava por vir. Afinal, fez cinco gols na etapa final. Em 13 minutos, foram quatro gols. Por fim, já na reta final, fez o oitavo. Maior goleada dos pontos corridos.

“Temos que aproveitar esse momento. É a maior vitória da história dos pontos corridos. É motivo de orgulho. Depois da grande vitória contra o Inter em Porto Alegre, fizemos um esforço não só físico, mas mental para sair de um nível de euforia e fazer o jogo que fizemos. Esse jogo mental fez com o que o time entrasse dessa forma concentrado. Isso prova que os jogadores querem muito ser campeões”, afirmou.

Com a goleada, o Flamengo chegou aos 46 pontos e segue isolado na liderança do Brasileirão. Já o Vitória, no entanto, está em 17º lugar com 19 pontos e continua ameaçado pelo rebaixamento. Líder do campeonato, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada.

