Flamengo se manifesta contra mudança do calendário

Após aplicar a maior goleada da história dos pontos corridos, o Flamengo se manifestou contra a mudança do calendário de 2025. Nos últimos dias, a CBF decidiu antecipar o fim do Brasileirão e adiou as fases finais da Copa do Brasil. Afinal, a ideia era permitir que uma equipe brasileira disputasse o Intercontinental, em dezembro, caso conquiste a Libertadores. Mas o Rubro-Negro não gostou da alteração.

A CBF antecipou o fim do Brasileirão, previsto para o dia 21 de dezembro, para 7 do mesmo mês. Já as semifinais e finais da Copa do Brasil, que aconteceriam em novembro, acontecerão após o término do Brasileiro. Contudo, nenhum dos três times brasileiros que seguem na Libertadores estão na Copa do Brasil. Portanto, seria possível ganhar o Brasileiro e Libertadores, além de disputar o Intercontinental.

Apesar disso, o Flamengo se manifestou contrário a mudança. Afinal, o Rubro-Negro entende que teve o planejamento afetado. Eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro planejava aproveitar as datas da competição para se preparar para Libertadores e Brasileirão. O clube, aliás, enxergou a decisão como um favorecimento ao Cruzeiro, que disputa somente o Brasileiro até o fim do ano.

O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos seis campeões da Libertadores foram brasileiros. Portanto, seria alta a chance de um brasileiro conquistar o título novamente. Além disso, a diretoria também se incomodou com a resistência da entidade em pedidos mais simples, como alteração de horário de partidas.

Veja a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assinada pelo Diretor de Competições Júlio Avellar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro já com mais da metade da competição disputada.

O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era o fórum adequado para tais medidas.

A decisão, que antecipa rodadas e encurta o período de disputa, impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas — especialmente após datas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas.

A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores.

Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte.

Chama a atenção, ainda, o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajustes de tabela sob a alegação de interesses televisivos, mas, contraditoriamente, impor de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas, sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro, com a integridade esportiva, com a lisura da competição e com o respeito aos seus milhões de torcedores.

Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial de seu presidente Samir Xaud, que reconsidere a decisão, a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial.”

