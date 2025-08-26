Carille, após o 8 a 0 do Flamengo: ‘Vergonha. A pior derrota da minha vida’

Carille atônito como que vê. Vitõria leva de 8 a 0 do Flamengo e poderia ser um placar ainda maior - (crédito: - Foto: Reprodução)

O técnico Fábio Carille estava atônito. Afinal, viu seu time levar 8 a 0 do Flamengo e teve que explicar o que aconteceu para o Vitória levar a maior derrota da história do time em Campeonatos Brasileiros. Este que também é o maior fracasso do técnico em sua carreira.

“Só posso falar em vergonha e indignação. Do ponto de vista pessoal, estou entrando no meu nono ano como técnico, e essa foi a pior derrota da minha vida. Nem encontro muitas palavras.”

Segundo Carille, os dois gols sofridos antes dos cinco minutos de jogo foram determinantes para o desfecho da partida. E o mais frustrante, segundo ele, é que o time treinou justamente para evitar os espaços que o Flamengo explorou nos lances iniciais.

“Sabíamos da pressão do Flamengo por dentro. TReinamos muito. Mas, em quatro minutos, já estava 2 a 0, com duas bolas que perdemos justamente por dentro. Levar dois gols tão cedo condicionou totalmente o placar. Precisávamos ter uma leitura melhor, nos cobrar mais em campo para melhorar as ações e tentar tirar a bola do Flamengo. Enfim, não conseguimos nem fazer o simples bem feito.”

Carille e uma possível demissão?

Carille destacou que, nos nove jogos em que comandou o Vitória até aqui, viu evolução. Afinal, o time boas atuações fora de casa contra Mirassol e Internacional. Mas reconheceu que, após um resultado tão negativo no Maracanã, a pressão será inevitável e seu cargo pode estar em jogo.

“Momentos como esse exigem postura. Temos que ser homens. O que o presidente decidir, está decidido. A gente está aqui para assumir as consequências.”

