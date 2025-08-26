Pafos FC x Estrela Vermelha: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira, 26/8, o modesto Pafos FC, do Chipre, tenta uma façanha histórica: garantir uma vaga na fase de grupos da Champions League 2025/26. O clube cipriota enfrenta o tradicional Estrela Vermelha, da Sérvia, no estádio Alphamega, em Limassol, no duelo de volta da última fase eliminatória. Na ida, o Pafos surpreendeu e venceu fora de casa por 2 a 1. Assim, joga pelo empate para garantir uma classificação inédita. Os torcedores do Pafos esgotaram os 8 mil ingressos. E a diretoria disponibilizará centenas de ônibus que partirão de Pafos até o local do jogo (a distância entre as cidades é de 67km).

Time jovem, mas sensação no Chipre

Caso consiga eliminar o Estrela Vermelha, o Pafos cravará um feito gigantesco para um clube fundado há apenas 11 anos. A equipe já havia chamado atenção ao conquistar o Campeonato Cipriota na última temporada, e também por alcançar as oitavas de final da Conference League no mesmo ano. Nas fases preliminares da Champions, o Pafos já eliminou dois clubes bem mais tradicionais: Maccabi Tel Aviv e Dínamo de Kiev.

Onde assistir

O SBT fará a transmissão aberta desta partida a partir das 16h (de Brasília).Os canais TNT e Max também transmitem.

Como chega o Pafos?

O treinador espanhol Juan Crespo não poderá contar com o principal reforço da história do clube, o zagueiro brasileiro David Luiz. O ex-Fortaleza, Flamengo, Arsenal, PSG, Seleção Brasileira, entre outros, chegou contratado com status de superstar no início do mês. Mas ainda segue sem condições de jogo.

No entanto, os outros três brasileiros do elenco devem estar em campo: o lateral Bruno Felipe (no clube desde 2023 — nunca atuou no futebol brasileiro) e os atacantes Anderson (ex-Garatinguetá e Guarani) e Jajá (ex-Athletico-PR e Cruzeiro, com passagem pela Seleção Sub-20). Jajá, porém, pode perder a vaga para o português Pepê, autor do terceiro gol na vitória por 3 a 1 no jogo de ida, caso o treinador opte por uma formação mais cautelosa.

Quina, que foi desfalque na ida, deve começar no banco. O Pafos está invicto há 11 jogos — se mantiver a sequência, se garante na fase de grupos.. .

Como chega o Estrela Vermelha?

Do outro lado, o Estrela Vermelha vinha de uma sequência de 15 jogos de invencibilidade até a derrota no jogo de ida — em casa, no estádio conhecido como “Maracanã de Belgrado”. A equipe sérvia eliminou Lincoln Red Imps e Lech Pozna? nas fases anteriores.

Somente a vitória interessa ao time visitante, e o técnico ainda aguarda até os últimos minutos para saber se poderá contar com o astro recém-contratado Arnautovi?, que se recupera de lesão. Caso ele não tenha condições, o experiente Katai seguirá como principal arma ofensiva.

Outro destaque é o brasileiro Rodrigão, ex-Atlético-MG e Zenit, que volta após desfalcar o time na última rodada. Ele deve reassumir a liderança da defesa. Por outro lado, o ex-Arsenal Vlad Dragomir, em má fase, deve continuar no banco.

