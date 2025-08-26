Clube espanhol busca a contratação do atacante Thalys, do Palmeiras

O jogador Thalys, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da Portuguesa de Desportos, durante partida v..lida pela fase de grupos, do Campeonato Paulista, S..rie A1, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Almería, da Espanha, iniciou negociações para contratar o atacante Thalys, de 20 anos, atualmente no Palmeiras. Pessoas próximas ao jogador veem o clube espanhol em vantagem nas conversas, que seguem em andamento, ainda sem definição oficial.

Antes da sondagem do Almería, o jovem atacante chegou a ter uma negociação avançada com o Olympiacos, da Grécia, mas o acordo não foi concluído.

Thalys ficou fora das últimas duas listas de relacionados de Abel Ferreira, contra Universitario e Sport, para reforçar o time sub-20, que disputa nesta terça-feira (26/8) a final do Brasileiro da categoria.

No elenco profissional, o atacante disputou 13 jogos em 2025 e marcou dois gols: contra o Noroeste (1 a 1) e diante do Santos (2 a 1), ambos pelo Campeonato Paulista.

Ele também viajou com a delegação para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Contudo, teve poucas oportunidades, competindo por espaço no ataque com Vitor Roque e Flaco López. Thalys surgiu no CRB e chegou ao Palmeiras em 2021, inicialmente para o sub-17. Após boa evolução, passou também pelo sub-20, onde viveu sua melhor temporada em 2024, marcando 32 gols em 46 partidas.

