Narrador se encanta com efeito Flamengo em ‘nova fase’ de Saúl: ‘Alívio’

Em meio às atuações de gala dos principais nomes do Flamengo na goleada histórica sobre o Vitória, por 8 a 0 em pleno Maracanã, a de Saúl Ñíguez não passou despercebida por Luis Felipe Freitas. O narrador da CazéTV fez questão de ressaltar o impacto do DNA ofensivo rubro-negro na potencialização da qualidade do espanhol no meio de campo.

O espanhol teve outra atuação clamorosa como titular de Filipe Luís. Um desempenho de altíssimo nível que, na visão de Luisinho, é consequência da liberdade para atuar com posse de bola e longe da rigidez tática que o marcou sob o comando de Diego Simeone.

“Imagina o alívio do Saúl em jogar em um time que busca o ataque o tempo todo. Depois de anos se sacrificando e se matando pra correr atrás dos adversários no time do Simeone, o cara agora pode voltar a jogar com a bola nos pés. E joga muito”, escreveu em sua conta no X.

A atuação do camisa 8 chamou novamente atenção pelo dinamismo e capacidade de organização na saída de bola. Isso em meio a um setor dominado por Jorginho e De Arrascaeta em seu auge no clube. Para parte da imprensa, aliás, a escalação do espanhol como volante se destaca entre os ajustes mais certeiros do técnico até aqui.

Encanto pelo coletivo

Luisinho aprofundou sua análise após o apito final, através de um vídeo no Instagram. O narrador destacou não só o placar e o impacto da atuação, que beirou à perfeição, mas especialmente o potencial de Filipe Luís no início de sua trajetória como técnico.

“O Flamengo é disparado, mas disparado, disparado o melhor time do Brasil. Assim, e não estou nem falando só em nomes e individualidade. Falo em coletivo. O que fez com o Vitória hoje… Só mais uma assinatura desse trabalho do Filipe Luís, que é fora de série”, e prosseguiu:

“Um cara começar sua trajetória no profissional com uma identidade tão clara de jogo e uma execução tão forte como ele tem conseguido é realmente impressionante. A gente já sabia que era diferente enquanto jogador e que tem se provado diferente agora também como treinador”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Felipe Freitas (@lf_freitas)

Goleada do Flamengo entra para história

O placar de 8 a 0 sobre o Vitória representou a maior goleada do Campeonato Brasileiro desde 1984 — igualando a maior da história do clube na competição. Com gols de Pedro (3), Samuel Lino (2), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, a atuação coletiva beirou a perfeição para crônica esportiva.

Fora outros feitos da noite de segunda-feira (25). Pedro, por exemplo, superou a marca de 100 gols no Maracanã, enquanto Arrascaeta se tornou o maior garçom da história do Brasileirão. Recordes e desempenhos que encheram os olhos do treinador.

“O time fez um jogo fantástico, conseguiu nocautear o adversário desde o começo”, avaliou Filipe Luís em coletiva.

Como fica a tabela?

Com saldo de gols maior que o número de tentos marcados por qualquer adversário, o Rubro-Negro lidera o Brasileirão com números impressionantes. A diferença para o vice-líder Palmeiras, em número, ainda é pequena: os cariocas somam 46, enquanto os paulistas 42.

Mas os números mostram que na prática funciona diferente. Melhor ataque do torneio, o Rubro-Negro balançou as redes em 44 oportunidades, enquanto o Cruzeiro, segundo time com melhor média ofensiva, anotou 34.

Em contrapartida, os cariocas sofreram apenas nove gols e também detêm a melhor defesa do campeonato. O Botafogo, vazado 12 vezes, aparece na sequência do ranking.