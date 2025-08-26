Jornal espanhol exalta goleada do Flamengo pelo Brasileirão: ‘Domínio retumbante’

“Samu Lino estava na lista preliminar de convocados de Carlo Ancelotti. Ele se encontrou com o técnico da seleção brasileira no Rio de Janeiro há alguns dias e acabou não sendo convocado pelo italiano. No entanto, horas depois, o atacante teve a oportunidade de se redimir, e não a desperdiçou. Ele exibiu um desempenho ofensivo com dois gols e três assistências, em uma das maiores atuações do futebol brasileiro em 2025”, completou.

O periódico “Marca”, por sua vez, citou que a equipe carioca conseguiu um recorde no futebol brasileiro, visto que esse foi o resultado mais expressivo do campeonato desde 1984. Na história, essa goleada é a terceira maior, atrás de Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1983) e Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984).

“Samuel Lino se destaca, e Flamengo de Filipe Luís consegue um recorde no Brasil”, salientou.

“Tremendo Flamengo antes do Estudiantes: oito gols contra o Vitória”, descreveu o diário argentino “Olé”.

