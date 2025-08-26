Fluminense busca solidez defensiva e equilíbrio fora de casa

Depois da derrota para o Bragantino no último sábado pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense ligou o alerta pela quantidade de gols e ficou evidente a dificuldade defensiva. Agora, o Tricolor vai a Salvador, na quinta-feira, para enfrentar o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, onde apresenta boas atuações. No entanto, quer equilíbrio em partidas fora de seus domínios.

Os problemas defensivos é recorrente. O Fluminense tem a terceira pior defesa do Brasileirão com 28 gols sofridos, mesmo com dois jogos a menos. Nos últimos dez jogos, só não foi vazado em duas oportunidades. A fragilidade defensiva faz com que o Tricolor também seja um dos times que menos empatam no Brasileirão, apenas três, além de oito vitórias e oito derrotas.

“Sobre a defesa mais vazada, é triste, eu não gosto, até porque a gente muda o time toda hora. Mas o lanterna está lá atrás, o meu time está no meio da tabela. Se temos a defesa mais vazada que o lanterna, você faz a outra conta e vê quantos gols nós fizemos e quantos o lanterna fez. Trabalhamos bastante para não tomar gol, mas o meu time joga para frente, faz gol em todos os jogos. Não gostaria de tomar tantos gols assim, mas no momento que se expõe está sujeito a tomar gol mesmo”, disse Renato.

Desde que Thiago Silva se machucou, o Fluminense só passou um jogo sem ser vazado. Isso somando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. A partida, aliás, foi contra o América de Cali, no Maracanã. Foram seis jogos e 10 gols sofridos no período. Para alegria dos tricolores, o “Monstro” deve voltar diante do Bahia e pode arrumar a casa.

Jogos fora de casa

Além disso, a equipe de Renato Gaúcho também encontra uma dificuldade nas partidas fora de casa. Em 25 jogos na temporada, foram 10 vitórias, seis empates e nove derrotas. Foram 39 gols a favor e 30 contra. Isto corresponde um aproveitamento de 52%, porém ainda há muitas oscilações. Há jogos que a equipe consegue se impor como, por exemplo, diante do Inter pela Copa do Brasil. Entretanto, existem partidas como a do Bragantino.

Nas últimas cinco partidas longe do Maracanã, o Fluminense sofreu 12 gols dos adversários. Foram quatro gols na derrota para o Bragantino, um na vitória contra o América de Cali, três no empate com o Bahia pelo Brasileirão, um na vitória sobre o Internacional pela Copa do Brasil e três no revés para o São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.