Apesar de edema na coxa, Neymar deve reforçar o Santos contra o Fluminense

Neymar não deve ser problema para o Santos para o embate contra o Fluminense - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos monitora a situação de Neymar com atenção, Afinal, o craque ficou fora da convocação da Seleção Brasileira e trata um edema na coxa desde a semana passada. Apesar da lesão, o camisa 10 não preocupa a comissão técnica. Assim, deve estar à disposição para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Aliás, o Peixe espera que o astro esteja em campo na estreia de Juan Pablo Vojvoda como técnico do Peixe. Desfalque por suspensão na derrota para o Bahia, Neymar não parou: durante a folga do elenco, na última segunda-feira (25), realizou exercícios de fortalecimento em uma academia particular.

Nesta terça (26), ele se reapresenta junto COM o grupo no primeiro dia de treinos com Vojvoda, que também será apresentado oficialmente. Existe a possibilidade de que o atacante siga em trabalhos internos, como ocorreu na semana passada, priorizando a preparação física.

A ausência contra o Bahia interrompeu uma sequência de sete jogos consecutivos de Neymar pelo Santos. Desde a retomada do calendário nacional após o Mundial de Clubes, ele só havia ficado fora dessa partida e dos minutos finais da vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.