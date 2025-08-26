Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco

O Bahia anunciou, na noite desta segunda-feira (25), a contratação do zagueiro Luiz Gustavo. Assim, o defensor, de 19 anos, que pertencia ao Vasco, assinou contrato até o fim de 2030 com o Esquadrão de Aço e já treina no CT Evaristo de Macedo.
O jogador, natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, chega ao clube para compor elenco, que conta com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert como opções para a zaga.
Ao todo, ele fez onze partidas com a camisa do Cruz-Maltino, sendo cinco delas pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro passou a ter chances com o técnico Fernando Diniz, porém por causa da crise financeira do clube, acertou sua transferência.
Essa negociação tem um impacto positivo no fluxo de caixa vascaíno, que já anunciou Robert Renan, do Zenit, como peça de reposição. O clube carioca tenta concretizar a permanência de Rayan. O jogador, titular absoluto no momento, é alvo de gigantes europeus nesta janela, que se encerra no próximo dia 2 de setembro.
Venda para “fazer” caixa
Com um futuro promissor, Luiz Gustavo esteve entre os convocados para a seleção sub-20 recentemente e passou a ficar como opção no banco de reservas para se ambientar aos profissionais.
“A venda do Luiz Gustavo foi porque a gente precisava de recursos para tocar o clube, pagar salário. Não é um jogador que eu gostaria que saísse. Pelo contrário. É um jovem que acho que tem um futuro brilhante. A gente estava preparando o Luiz para voltar mais forte. Ele teve seis partidas comigo e teve uma proposta, uma boa proposta financeira. A tendência era que ele conseguisse jogar mais jogos e conseguisse performar e que essa proposta fosse até maior. Mas por uma questão de fluxo de caixa foi realizada a venda do Luiz”, disse Fernando Diniz.
