Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco

Luiz Gustavo é o novo reforço do Bahia para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia anunciou, na noite desta segunda-feira (25), a contratação do zagueiro Luiz Gustavo. Assim, o defensor, de 19 anos, que pertencia ao Vasco, assinou contrato até o fim de 2030 com o Esquadrão de Aço e já treina no CT Evaristo de Macedo.

O jogador, natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, chega ao clube para compor elenco, que conta com Ramos Mingo, Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Freddi Lipert como opções para a zaga.

Ao todo, ele fez onze partidas com a camisa do Cruz-Maltino, sendo cinco delas pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro passou a ter chances com o técnico Fernando Diniz, porém por causa da crise financeira do clube, acertou sua transferência.