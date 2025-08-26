Jornalista equipara consistência do Flamengo de Filipe Luís com o de Jorge Jesus: ‘Te garanto’

O jornalista Vitor Birner, da ESPN, elegeu a goleada do Flamengo sobre o Vitória — a maior dos pontos corridos — como o jogo de maior destaque de um clube brasileiro desde 2019. Sem poupar elogios e com direito a comparação ao emblemático time de Jorge Jesus, o comentarista não poupou elogios à equipe de Filipe Luís no triunfo por 8 a 0 no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Na análise de Birner, o Rubro-Negro promoveu uma aula de organização defensiva e ofensiva, além de apresentar uma intensidade alinhada a um domínio tático invejável. “Quantas atuações dos tempos de Jorge Jesus para cá, o melhor time dos últimos anos no futebol brasileiro, com alguma distância, se viu melhor que essa contra o Vitória? Não consigo lembrar”.

“Me lembro de atuações mais importantes. (…) O que garanto, esse elenco é melhor do que aquele [de Jorge Jesus]. Esse time se defende melhor do que aquele. Por incrível que pareça, é até mais consistente do que aquele”, prosseguiu.

Entrará para história?

Apesar do deslumbre, o comunicador fez uma ponderação sobre o caminho até a consagração histórica. “Para entrar na história como entrou aquele, ou quem sabe, até um pouco acima, precisa ganhar o que aquele ganhou. O resto da temporada vai nos mostrar se vai ou não conseguir”, mas pontuou:

“O potencial, para mim, é maior. Partidaça do Flamengo. Repito, melhor atuação de uma equipe brasileira em muito tempo”, concluiu.

Vídeo de outro trecho

Flamengo de 2025 é melhor do que o de 2019? Vitor Birner analisa: ‘Esse time é mais regular’ pic.twitter.com/traMnhp3SW — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) August 26, 2025

O feito do Flamengo

O Rubro-Negro quebrou, na noite da última segunda-feira (25), um recorde que perdurava desde 2003. Isso porque nenhuma equipe havia aplicado uma goleada tão larga na era dos pontos corridos.

Para se ter uma ideia, o resultado igualou a maior vitória rubro-negra na história do Brasileirão — superando a goleada sobre o Fortaleza, em 1981. Os cariocas também ultrapassaram os 7 a 0 de São Paulo, Goiás e Cruzeiro em outras edições.

Na classificação geral da competição, apenas dois placares superam a marca: Corinthians 10×1 Tiradentes-PI (1983) e Vasco 9×0 Tuna Luso (1984).

O que disse a mídia internacional?

O espetáculo repercutiu mundo afora e ganhou denominações impactantes, como o “recital magnífico” do jornal espanhol ‘AS’. Também se viu menções ao técnico Filipe Luís pela Europa. O ‘A Bola’, de Portugal, enalteceu a estratégia do comandante.

“Filipe Luís não deixou o adversário nem respirar”, publicou a reportagem.

Flamengo em noite de gala

Pedro precisava de um gol para atingir 100 gols no Maracanã, mas terminou a noite com hat trick e 102 na conta. Já Samuel Lino, que sentiu o gosto de celebrar seu primeiro tento com o Manto, comemorou logo dois.

Na temporada mais decisiva de sua carreira, Arrascaeta também deixou o dele. Mas nem só titular se fez presente, e a dupla Luiz Araújo e Bruno Henrique também balançou as redes para fechar a conta no Maracanã.

O Flamengo fechou a partida com 21 finalizações, 12 arremates certos e 68% de posse de bola. Também teve show nas arquibancadas com mais de 60 mil torcedores presentes — superando a marca dos 100 mil em três dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.