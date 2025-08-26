Torcedor do Palmeiras é preso acusado de participar de ataque à Academia de Futebol

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta terça-feira (26/8), Gabriel de Oliveira Vieira, integrante da principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, em mais uma etapa da Operação Aguatto, que investiga atos de violência ligados ao futebol.

Segundo as investigações da 3ª Delegacia de Repressão a Homicídios Múltiplos (DH/DHPP), Gabriel teria participado da emboscada contra torcedores do Cruzeiro, em outubro do ano passado, na rodovia Fernão Dias. Aliás, ele está sendo apontado como responsável por levar as barras de ferro utilizadas no confronto, que resultou na morte de um cruzeirense.

Além disso, o torcedor está sendo acusado de envolvimento no ataque à Academia de Futebol do Palmeiras. O episódio aconteceu na madrugada do dia 10 de agosto, quando atiraram bombas e rojões contra as dependências do clube. A ação acabou sendo registrada por câmeras de segurança e denunciada pela própria diretoria alviverde, que classificou o episódio como um “atentado terrorista”.

“Um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias”, afirmou o clube na ocasião.

A Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense, vive relação de ruptura com a presidente Leila Pereira. Aliás, o relacionamento está conturbado desde o fim do apoio financeiro de uma das empresas da dirigente à escola de samba mantida pela torcida.

A Operação Aguatto já está em sua terceira fase. Até o momento, 43 pessoas foram identificadas e 26 detidas por participação em emboscadas, ataques e confrontos envolvendo torcidas organizadas.

