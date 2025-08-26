Flamengo negocia empréstimo de Lorran com o Pisa, da Itália

O Flamengo iniciou as negociações para liberar o meia Lorran ao Pisa, da Itália. Vale lembrar que os italianos fizeram uma investida em outro momento, mas o Rubro-Negro recusou. No entanto, as partes acreditam que as conversas tendem a avançar nos próximos dias. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio.

No momento, a tendência é que o modelo de negócio seja um empréstimo com obrigatoriedade de compra (que dependerá de metas estabelecidas). O clube carioca trabalha internamente para ter o controle da negociação e não ter prejuízo.

A intenção, portanto, é ter uma cláusula de recompra caso queira contar novamente com Lorran no futuro. O foco é se cercar e evitar a possibilidade do jovem parar em algum clube rival ou adversário direto no futebol brasileiro no futuro.

Dessa forma, o Flamengo pretende receber 500 mil euros, ou pouco mais de R$ 3 milhões (na cotação desta terça-feira), pelo empréstimo e fixou a compra em 4 milhões de euros, ou R$ 25 milhões. O clube, então, quer ficar com 50% dos direitos econômicos.

Desde que passou pelo profissional, o jogador entrou em campo em 36 oportunidades. Contudo, perdeu espaço com o técnico Filipe Luís e voltou a ser titular na base, sendo autor de um dos gols do título do Intercontinental da categoria (sub-20).