Santos acerta a contratação de zagueiro argentino da Inter de Milão

O Santos confirmou a contratação do zagueiro Tomás Palacios, argentino de 22 anos, que pertence à Internazionale, da Itália. O jogador chega por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). A informação foi dada primeiramente pelo ‘UOL’ e confirmada pelo J10.

Revelado pelo Talleres, da Argentina, Palacios ganhou projeção após atuar por empréstimo no Independiente Rivadavia, antes de acertar sua transferência para a Inter em agosto de 2023. No clube de Milão, no entanto, teve pouco espaço: disputou apenas três partidas oficiais. Na última temporada, foi cedido ao Monza, onde ganhou mais minutos em campo, mas não conseguiu se firmar como titular.

De volta ao elenco da Inter, o defensor esteve no banco de reservas na goleada sobre o Torino, na última segunda-feira (25), antes de ter sua negociação com o Peixe selada.

Palacios deve ser apenas o primeiro reforço na era do técnico Juan Pablo Vojvoda. Isso porque o Peixe busca ao menos mais duas contratações para completar o elenco para o restante da temporada. A prioridade do Santos é buscar mais um atacante e um meia de criação.

Nos últimos dias, o Alvinegro Praiano realizou uma sondagem pelos meias Victor Hugo, do Flamengo e Santiago Iván González, do Tigre, da Argentina, Além disso, o Santos não descarta ir atrás de um outro zagueiro, mesmo com a chegada de Palácios. Muito por conta de uma possível rescisão de contrato do veterano Gil.

