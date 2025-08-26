Fifa retira punição e São Paulo volta a poder registrar jogadores

O São Paulo está novamente liberado para registrar reforços. A Fifa retirou do sistema de registros a punição imposta ao clube por conta de uma dívida relacionada à contratação do volante Damián Bobadilla, adquirido junto ao Cerro Porteño, do Paraguai.

O Tricolor havia pago a primeira parcela do negócio, mas atrasou o vencimento seguinte, o que gerou a aplicação do transfer ban. O valor em aberto acabou sendo quitado na tarde da última segunda-feira (25/8), e a restrição caiu pouco depois.

De acordo com a diretoria são-paulina, um desacerto de comunicação entre os clubes acabou provocando a confusão no pagamento da parcela, posteriormente corrigida. Com a situação regularizada, o São Paulo segue sem restrições para inscrever novos jogadores na reta final da janela de transferências.

O Tricolor ainda não registrou o lateral-direito Maílton, recém-contratado, mas não tinha a expectativa de contratar novos jogadores até o fim da janela de transferências, que vai até 2 de setembro.

Contudo, o cenário mudou após alesão do atacante André Silva. Afinal, o jogador contundiu o joelho direito na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo (24/8). Há a possibilidade de o centroavante perder o restante da temporada.

Se André Silva de fato ficar fora em 2025, o São Paulo terá apenas Dinenno para o setor. Calleri e Ryan Francisco já haviam sofrido lesões ligamentares em seus joelhos e são desfalques até o fim de 2025.

