Gabriel Bahia, alvo do Botafogo, é suspeito de receber cartões para beneficiar apostadores

Assim, o árbitro Lucas Casagrande descreveu os dois cartões na súmula da seguinte maneira: “faltas táticas para impedir um ataque promissor”. Além disso, deixou claro que após a expulsão, o zagueiro “saiu de campo normalmente”.

Outra situação incomum

Antes disso, ele teve uma advertência no jogo do Voltaço contra o Athletico-PR, no dia 19 de julho, pela 17ª rodada, que também é passível de investigação. Na súmula, o juiz Fabiano Monteiro dos Santos colocou o lance como uma “entrada contra um adversário de maneira temerária”.

As duas situações chamaram a atenção. Isso porque houve um volume fora do convencional para que houvesse uma expulsão no jogo contra o CRB. Nesse sentido, as operadoras citaram que muitos dos apostadores foram identificados como sendo da cidade de Volta Redonda.

Algo semelhante ocorreu no confronto com o Furacão. Uma delas aponta que as apostas do tipo chegaram a 5% do total, quando o esperado era apenas menos de 1%. Por fim, como determina a legislação, todas elas acionaram a SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), do Ministério da Fazenda, o órgão que regulamenta o setor.