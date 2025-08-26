Corinthians recua em negociação de R$ 57 milhões com a LFU por cautela financeira

O Corinthians decidiu recuar nas negociações com a Liga Forte União (LFU) para obter R$ 57 milhões à vista, apesar da urgência em captar recursos financeiros. O impasse se dá porque a LFU condiciona a liberação do valor à prorrogação do contrato de transmissão do Brasileirão por mais um ano, passando de 2029 para 2030.

Inicialmente, o clube cogitou aceitar a condição desde que incluísse uma “cláusula de saída”, permitindo desfazer a prorrogação caso devolvesse o dinheiro. Porém, o presidente Osmar Stabile optou por não fechar o negócio. O mandatário alega preocupações sobre comprometer o futuro financeiro do Corinthians. Além disso, não quer deixar uma herança onerosa ao seu sucessor, já que seu mandato vai apenas até o fim de 2026.

O valor de R$ 57 milhões seria dividido da seguinte forma: R$ 27 milhões referentes ao adiantamento da receita variável de performance no Campeonato Brasileiro, prevista para dezembro. Além disso, outros R$ 30 milhões como empréstimo, com taxa de CDI + 3% ao ano, autorizado pelo Conselho de Orientação (Cori) do clube.

O Corinthians pretende utilizar o montante para derrubar o transfer ban na Fifa e regularizar outras pendências, como premiações atrasadas de jogadores. Apesar do impasse, a diretoria ainda não considera as negociações encerradas.

Para contextualizar, em 2024, o Corinthians já havia fechado um contrato com a LFU no valor de R$ 150 milhões, com taxa de CDI + 3%. Em maio deste ano antecipou cerca de R$ 22 milhões desse acordo. Para 2025, o clube calcula que receberá aproximadamente R$ 210 milhões pelos direitos de transmissão do Brasileirão. Contudo, cerca de R$ 100 milhões já foram depositados no caixa alvinegro.

