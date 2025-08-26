InícioEsportes
Esportes

Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira como ‘presente de aniversário’

Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira no dia do aniversário do clube

Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira no dia do aniversário do clube - (crédito: Foto: Alex Livesey/Getty Images)
Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira no dia do aniversário do clube - (crédito: Foto: Alex Livesey/Getty Images)

O Palmeiras celebra nesta terça-feira (26), 111 anos de história e pode ganhar um presente especial: o anúncio oficial da contratação de Andreas Pereira. O acordo entre clube e jogador foi fechado na segunda (25). O Verdão vai pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados ao longo de três anos. O atleta aceitou uma proposta de contrato de quatro temporadas com o Verdão.

Atualmente na Inglaterra, Andreas aguarda liberação para embarcar rumo ao Brasil. O estágio final da negociação envolve apenas a definição de cláusulas contratuais. Existe a possibilidade de assinatura digital ainda nesta terça-feira, viabilizando o anúncio no dia do aniversário do clube.

O meia sequer foi relacionado para a partida de domingo contra o Manchester United, pela Premier League, sinalizando que sua saída está próxima. Fenerbahçe (Turquia) e Olympique de Marselha (França) também sondaram a situação, mas o Palmeiras largou na frente e ruma a passos largos para a contratação.

O técnico Abel Ferreira desconversou sobre o assunto após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport. Enquanto isso, a diretoria trabalha para que a contratação acabe se concretizando a tempo, já que a janela de transferências no Brasil vai até 2 de setembro.

Os reforços do Palmeiras em 2025

Assim, com a chegada de Andreas Pereira, o Verdão chegará a 12 reforços na temporada. Entre os reforços anunciados anteriormente estão: goleiro Carlos Miguel, zagueiros Bruno Fuchs e Micael, laterais Khellven e Jefté, meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/08/2025 12:57
    x