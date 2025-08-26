Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira como ‘presente de aniversário’

O Palmeiras celebra nesta terça-feira (26), 111 anos de história e pode ganhar um presente especial: o anúncio oficial da contratação de Andreas Pereira. O acordo entre clube e jogador foi fechado na segunda (25). O Verdão vai pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados ao longo de três anos. O atleta aceitou uma proposta de contrato de quatro temporadas com o Verdão.
Atualmente na Inglaterra, Andreas aguarda liberação para embarcar rumo ao Brasil. O estágio final da negociação envolve apenas a definição de cláusulas contratuais. Existe a possibilidade de assinatura digital ainda nesta terça-feira, viabilizando o anúncio no dia do aniversário do clube.
O meia sequer foi relacionado para a partida de domingo contra o Manchester United, pela Premier League, sinalizando que sua saída está próxima. Fenerbahçe (Turquia) e Olympique de Marselha (França) também sondaram a situação, mas o Palmeiras largou na frente e ruma a passos largos para a contratação.
O técnico Abel Ferreira desconversou sobre o assunto após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport. Enquanto isso, a diretoria trabalha para que a contratação acabe se concretizando a tempo, já que a janela de transferências no Brasil vai até 2 de setembro.
Os reforços do Palmeiras em 2025
Assim, com a chegada de Andreas Pereira, o Verdão chegará a 12 reforços na temporada. Entre os reforços anunciados anteriormente estão: goleiro Carlos Miguel, zagueiros Bruno Fuchs e Micael, laterais Khellven e Jefté, meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.
