Santos faz proposta pelo volante Rômulo, do Tigres-MEX

O Santos intensificou a busca por reforços na reta final da janela de transferências. Após acertar o empréstimo do zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão, o clube fez uma proposta de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões) pelo volante Rômulo, do Tigres-MEX.

Aos 25 anos, o jogador surgiu no Desportivo Brasil. Contudo, ele acumula passagens por Cruzeiro, Deportes La Serena-CHI, Juventude, Athletic e Internacional, Aliás, no Colorado, disputou 72 partidas e ganhou destaque antes de ser negociado ao futebol mexicano em janeiro deste ano, por US$ 5 milhões (R$ 30,4 milhões à época), mais US$ 500 mil de bônus (R$ 3,04 milhões).

No Tigres, Rômulo rapidamente se firmou como titular. Na atual temporada, soma nove jogos, todos desde o início, atuando tanto como volante quanto como lateral-direito.

Além de Palacios e da proposta por Rômulo, o Santos busca ainda mais uma peça ofensiva para fechar o elenco à disposição de Vojvoda. Além disso, algumas saídas podem acontecer ainda nesta janela, como do zagueiro Gil e do atacante Guilherme.

