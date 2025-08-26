Grêmio perde Riquelme por lesão muscular; retorno está previsto para outubro

Riquelme se torna o quarto jogador a integrar o departamento médico do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio confirmou que o jovem meio-campista Riquelme sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o empate com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficará fora dos gramados por quatro a oito semanas, com retorno previsto apenas para outubro.

Segundo o departamento médico, exames apontaram uma lesão grau II-b no bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento fisioterápico. Revelado na base tricolor, Riquelme soma 11 partidas pelo time principal, sendo cinco como titular, além de um gol marcado.

Departamento médico cheio

Com a baixa de Riquelme, o Grêmio chega a cinco jogadores lesionados. O lateral João Lucas retornou ao DM com nova lesão muscular na coxa esquerda, logo após se recuperar de outro problema físico. O zagueiro Gustavo Martins também trata uma contusão na coxa direita.

Os casos mais graves são do volante Villasanti, que rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho esquerdo, e do zagueiro Balbuena, que fraturou a fíbula do tornozelo direito e passará por cirurgia. Ambos dificilmente jogam novamente nesta temporada.

