Betis tenta última cartada para convencer o United e ficar com Antony por mais tempo

Na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro, o Betis ainda não desistiu de contar com a permanência de Antony para a nova temporada. Assim, o clube espanhol tenta a última cartada para convencer o Manchester United a liberar o brasileiro mais uma vez, visto que sua passagem deixou saudades nos torcedores verdiblancos.

Apesar do clube já ter se acertado com o atleta, os Red Devils ainda não deram o aval para a transação. Diante disso, segundo a Sky Sports, Manu Fajardo, diretor esportivo, e Ramón Alarcón, CEO, chegaram à Inglaterra nesta segunda (25) para negociar com o clube da Premier League.

No momento, o United fixou o preço de Antony em 50 milhões de euros. Ele tem chamado a atenção de clubes da Alemanha, como Bayer Leverkusen, e da Arábia Saudita, que chegaram a fazer consultas, mas sem ofertas concretas.

Dessa forma, o jogador passou a pressionar para que possa seguir protagonista no clube espanhol, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo. Ele pretende ficar no radar do técnico Carlo Ancelotti.

Última esperança

O Betis, inclusive, reservou a camisa 7 para o brasileiro e quer uma resposta definitiva de Manchester para saber se terá que se lançar ao mercado para um novo nome na última semana da janela.

Por fim, com a camisa verdiblanca, Antony soma 26 partidas desde janeiro, com nove gols e seis assistências. Ele foi protagonista da equipe finalista da Conference League, com a derrota na decisão para o Chelsea, assim como na boa campanha na La Liga. O time, portanto, garantiu a classificação para a Liga Europa ao terminar a trajetória na sexta colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.