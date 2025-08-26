Bayer Leverkusen anuncia a contratação de Lucas Vázquez, ex-Real Madrid

Lucas Vázquez é um dos reforços do Leverkusen para a nova temporada europeia - (crédito: Foto: Divulgação/www.bayer04.de)

Após 18 anos de Real Madrid, Lucas Vázquez defenderá as cores de outro clube na temporada europeia. Afinal, o lateral-direito acertou com o Bayer Leverkusen o contrato por duas temporadas, até junho de 2027. Nesse sentido, a transação aconteceu sem custos para o time da Bundesliga, visto que o atleta encerrou seu vínculo com o clube merengue.

O novo camisa 21 destacou que Xabi Alonso, atual técnico do Real e ex-comandante do Leverkusen, e Carvajal, colega de equipe em Madrid, foram decisivos na sua escolha pelo clube alemão.

“Estou ansioso para continuar minha jornada no Bayer Leverkusen, clube que o técnico Xabi e meu companheiro de longa data, Dani Carvajal, me falaram muito em Madri. Minhas conversas com os gestores me ??confirmaram o que me disseram: o Bayer 04 é absolutamente voltado para a vitória, sedento e focado nos objetivos mais altos. Essa atitude está alinhada às minhas expectativas, e estou ansioso para buscar mais sucesso com o Leverkusen”, disse o atleta, de 34 anos.

Vale lembrar que o jogador chegou ao clube merengue em 2007, ainda nas categorias de base. Assim, construiu grande parte de sua carreira por lá, tendo apenas uma temporada emprestado ao Espanyol. Ele, então, retornou ao Real em 2015 e ficou mais dez anos, com a conquista de 23 troféus.

Por fim, em julho, ele se despediu de forma oficial do Madrid em uma cerimônia no Bernabéu comandada por Florentino Pérez. O jogador esteve ao lado de familiares e antigos companheiros, como Mbappé e Marcelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.